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Нашествие грызунов в Сорокинском м Викуловском районах угрожает посевам

Общество, 18:29 08 мая 2018

фото YouTube

Областной Россельхозцентр при обследовании сельхозугодий региона обнаружил увеличение числа мышевидных грызунов. По прогнозам специалистов, больше всего вредители угрожают аграриям Сорокинского и Викуловского районов.

По информации отдела защиты растений, количество жилых нор составило 38-45 штук на один га.

"Экономический порог вредоносности составляет  50-100 жилых нор на один гектра, - подчеркнули в ведомстве. - В настоящее время происходит миграция вредителя с мест зимовки на посевы многолетних трав и всходы озимых. Повреждение угодий может составить более 35-40 процентов".

Россельхозцентр по Тюменской области рекомендует сельхозпроизводителям в кратчайшие сроки принять мероприятия по предотвращению распространения вредителя.

Мышевидные грызуны - водяная крыса, водяная полевка могут навредить посевам на всех стадиях развития, потери урожая напрямую зависят от популяции вредителя. 

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# вредитель , грызуны , сельское хозяйство

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