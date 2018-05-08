Нашествие грызунов в Сорокинском м Викуловском районах угрожает посевам

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Областной Россельхозцентр при обследовании сельхозугодий региона обнаружил увеличение числа мышевидных грызунов. По прогнозам специалистов, больше всего вредители угрожают аграриям Сорокинского и Викуловского районов.

По информации отдела защиты растений, количество жилых нор составило 38-45 штук на один га.

"Экономический порог вредоносности составляет 50-100 жилых нор на один гектра, - подчеркнули в ведомстве. - В настоящее время происходит миграция вредителя с мест зимовки на посевы многолетних трав и всходы озимых. Повреждение угодий может составить более 35-40 процентов".

Россельхозцентр по Тюменской области рекомендует сельхозпроизводителям в кратчайшие сроки принять мероприятия по предотвращению распространения вредителя.

Мышевидные грызуны - водяная крыса, водяная полевка могут навредить посевам на всех стадиях развития, потери урожая напрямую зависят от популяции вредителя.