Экипаж МКС посмотрит парад на Красной площади в записи

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Экипаж международной космической станции (МКС) 9 мая получит выходной день. Космонавты смогут посмотреть в записи трансляцию парада на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Парад, приуроченный к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится на Красной площади в 10:00 по московскому времени.

Космонавты смогут посмотреть парад победы на Красной площади не в прямой трансляции, а в записи. Для этого видеофайл с парадом загрузят на медиасервер российского сегмента станции.

Сейчас на борту МКС несут вахту российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи.