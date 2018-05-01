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В Ишимском музее представят шедевры из запасников

Общество, 08:36 11 мая 2018

фото Ишимского музейного комплекса

Международная акция "Ночь музеев" в Ишимском музейном комплексе им. П. П. Ершова будет посвящена теме "Шедевры из запасников".

По информации организаторов, три здания музея разработали интересную познавательно-развлекательную программу с массой интересных открытий, удивительных экскурсий и музейных программ. 

Открытие акции начнется 19 мая в 17 часов 45 минут у северной стены музея "Городская управа" (ул. Ленина, 64).

Здесь будет проходить флешмоб "Я люблю музей" с участием творческих коллективов города. Откроется площадка "Фотозона – Ишим исторический", пройдут веселые конкурсы с розыгрышем билетов.

С 18 часов здания музеев распахнут двери. Посетители побывают бесплатно на всех выставках, примут участие в различных представлениях, мастер-классах, игровых и интерактивных программах. По уже сложившейся традиции пройдут экскурсии по вечернему городу. В 22 часа небо украсит красочное пиротехническое шоу и акция "Разбуди город".

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# акция , Ишим , конкурсы , Ночь музеев

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