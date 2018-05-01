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В Тюмени приводят в порядок памятники

Общество, 11:32 10 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

257 объектов монументального искусства приведут в порядок после долгой зимы в Тюмени. Это 172 мемориальных доски, 26 мемориалов, монументов, памятников, 59 памятных знаков.

Как сообщает пресс-служба администрации города, летом за чистотой объектов тоже следят, смывая с помощью душа пыль и осевшую грязь.

Моют, как правило, мощной струей водомета и притом несколько раз со всех сторон, включая постаменты. На каждую композицию требуется несколько часов.

Такие работы требуют особой квалификации. Обязательно учитываются рекомендации авторов памятников, производителей, и только затем приобретаются специальные средства, которые предназначены именно для того материала, из которого изготовлен объект.

Одновременно в порядок приводят и стелы, надписи на стенах памяти, мемориальные доски и памятные знаки, подкрашивают названия, штукатурят и проводят необходимые ремонтные работы.

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# благоустройство , городская среда , памятники

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