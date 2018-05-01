Лопоухая Маджетт ищет хозяина

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Двухлетняя собака по кличке Маджетт ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Метис спаниеля и таксы. Очень ласковая собака, любит находиться рядом с человеком. Будущему хозяину придется забыть о сухих кормах для животных - Маджетт предпочитает натуральный рацион. Спокойно относится к другим животным и к общению с детьми.

Собаку нашли в ноябре 2017 года в д. Штакуль. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-982-985-8-100 (Мария).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Дарья Казакова