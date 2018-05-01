Лопоухая Маджетт ищет хозяина
Двухлетняя собака по кличке Маджетт ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Метис спаниеля и таксы. Очень ласковая собака, любит находиться рядом с человеком. Будущему хозяину придется забыть о сухих кормах для животных - Маджетт предпочитает натуральный рацион. Спокойно относится к другим животным и к общению с детьми.
Собаку нашли в ноябре 2017 года в д. Штакуль. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-982-985-8-100 (Мария).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Дарья Казакова