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Лопоухая Маджетт ищет хозяина

Общество, 16:38 10 мая 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Двухлетняя собака по кличке Маджетт ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Метис спаниеля и таксы. Очень ласковая собака, любит находиться рядом с человеком. Будущему хозяину придется забыть о сухих кормах для животных - Маджетт предпочитает натуральный рацион. Спокойно относится к другим животным и к общению с детьми.

Собаку нашли в ноябре 2017 года в д. Штакуль. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-982-985-8-100 (Мария).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Дарья Казакова

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# потеряшки

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