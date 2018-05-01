Тюменцев-добровольцев зовут на весенние посадки

Посадки. Фото Центра внешкольной работы "Джержинец" Посадки. Фото Центра внешкольной работы "Джержинец"

Это будет весело и экологично! Жителей Тюмени зовут на весенние посадки в районе деревни Муллаши 12 мая.

Как пояснили специалисты Центра внешкольной работы "Джержинец", волонтеры помогут лесникам в посадках деревьев, а также узнают, как правильно посадить саженец и как за ним ухаживать. После состоится пикник на свежем воздухе.

"Возьмите с собой чай и перекус для пикника. Обязательно наденьте или возьмите с собой рабочую одежду и обувь. Не забудьте про защиту от клещей и прочих насекомых. Автобуса нет, едем до места и обратно на личных авто. Будем практиковать совместное использование автомобилей - райдшеринг", - сообщается в послании организаторов.

Ограничение по возрасту: 16+. Младше 16 лет - строго в присутствии родителей. Встреча волонтеров в 9 часов на парковке рядом с ДК "Строитель" (ул. Республики, 179). Старт на место посадок в 9 часов 20 минут.

Регистрация по ссылке. Подробности по телефону: 8 (982) 971-80-66.