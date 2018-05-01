  • 11 мая 201811.05.2018пятница
  • USD62,5229
    EUR74,1772
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменцев-добровольцев зовут на весенние посадки

Общество, 09:21 11 мая 2018

Посадки. Фото Центра внешкольной работы "Джержинец"

Это будет весело и экологично! Жителей Тюмени зовут на весенние посадки в районе деревни Муллаши 12 мая. 

Как пояснили специалисты Центра внешкольной работы "Джержинец", волонтеры помогут лесникам в посадках деревьев, а также узнают, как правильно посадить саженец и как за ним ухаживать. После состоится пикник на свежем воздухе.

"Возьмите с собой чай и перекус для пикника. Обязательно наденьте или возьмите с собой рабочую одежду и обувь. Не забудьте про защиту от клещей и прочих насекомых. Автобуса нет, едем до места и обратно на личных авто. Будем практиковать совместное использование автомобилей - райдшеринг", - сообщается в послании организаторов.  

Ограничение по возрасту: 16+. Младше 16 лет - строго в присутствии родителей. Встреча волонтеров в 9 часов на парковке рядом с ДК "Строитель" (ул. Республики, 179). Старт на место посадок в 9 часов 20 минут. 

Регистрация по ссылке. Подробности по телефону: 8 (982) 971-80-66. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , Дзержинец

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:21 11.05.2018Тюменцев-добровольцев зовут на весенние посадки
09:10 11.05.2018В Тюмени обсудят стратегии борьбы с корью и краснухой
08:47 11.05.2018Ключфест: творческих тюменцев ждут в овраге
08:36 11.05.2018В Ишимском музее представят шедевры из запасников