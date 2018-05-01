Выставка "Nature: pain &hope" откроется в музее Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Итоговая выставка "Nature: pain &hope" откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 11 мая в 14 часов. В этот же день пройдет церемония награждения участников международного фотоконкурса World Eco Photo 2018, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Кроме итоговой выставки фотоконкурса в экспозиции представлены персональная выставка Александра Романова "На краю Земли, арктический Ямал", работы Валерия Дыбы "Песни ветра. Экспедиция в Гоби. Монголия" и избранные работы уникального проекта "Первозданная Россия. Редкие животные, пейзажи России".

За призы боролись более 1 тыс. участников из 30 стран мира.

Среди победителей есть и тюменские фотографы. Полный список победителей на сайте.

Главный приз – фототур в Арктику (для двух победителей) с посещением Восточно-Мессояхского месторождения, стоянок коренных жителей тундры. Всего более 100 наград (медали FIAP, PSA).

Выставка "Nature: pain &hope" будет работать до 1 июля.