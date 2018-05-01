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Выставка "Nature: pain &hope" откроется в музее Словцова

Общество, 16:49 10 мая 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Итоговая выставка "Nature: pain &hope" откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 11 мая в 14 часов. В этот же день пройдет церемония награждения участников международного фотоконкурса World Eco Photo 2018, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение. 

Кроме итоговой выставки фотоконкурса в экспозиции представлены  персональная выставка Александра Романова "На краю Земли, арктический Ямал", работы Валерия Дыбы "Песни ветра. Экспедиция в Гоби. Монголия" и избранные работы уникального проекта "Первозданная Россия. Редкие животные, пейзажи России". 

За призы боролись более 1 тыс. участников из 30 стран мира.

Среди победителей есть и тюменские фотографы. Полный список победителей на сайте. 

Главный приз – фототур в Арктику (для двух победителей) с посещением Восточно-Мессояхского месторождения, стоянок коренных жителей тундры. Всего более 100 наград (медали FIAP, PSA). 

Выставка "Nature: pain &hope" будет работать до 1 июля. 

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# выставка , музей Словцова , призы , природа , фотоконкурс

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