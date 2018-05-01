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В Тюмени высадят аллею из рябин

Общество, 16:27 10 мая 2018

фото администрации Тюмени

20 рябин высадят в Тюмени на территории школы № 67 (ул. Камчатская, 154) 11 мая в 11 часов. Это будет аллея Победы, сообщает администрация города. 

Акция по высадке деревьев приурочена ко Дню Победы и 20-летию совета ТОС микрорайона Тура.

Специалисты комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского АО организуют привоз земли и воды.

В акции примут участие депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев, депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева, руководитель управы Ленинского АО Роман Воллерт, Герой России Павел Сюткин и представители предприятий, которые расположены на территории микрорайона Тура 

Рябина выбрана неслучайно. Именно за это дерево как за растение-символ региона в 2014 году проголосовали жители Тюменской области во Всероссийском конкурсе "Аллея России". 

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# аллея , микрорайон Тура , рябина , Тюмень

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