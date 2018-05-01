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"Афиша Тюмень" разыгрывает билет на форум руководителей "Бренд личности"

Общество, 17:21 10 мая 2018

pp.userapi.com

Уникальную возможность бесплатно попасть на форум руководителей "Бренд личности", который пройдет в Тюмени 23 мая при участии известных спикеров, имеют подписчики сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Пригласительный на форум получит победитель розыгрыша, принять участие в котором могут все желающие. Для этого необходимо выполнить простые условия: быть участником группы и сделать репост конкурсной записи, добавив любой комментарий у себя на стене.

Сильный личный бренд предпринимателя или руководителя – серьезное конкурентное  преимущество, которое позволяет бизнесу выйти на новый уровень.  

Известные спикеры готовы поделиться опытом и наработками, начиная с азов. К примеру, как определить вектор бренда, исходя из личностных и профессиональных качеств. Познакомят с инструментами продвижения личного бренда, как в онлайн-пространстве, так и в реальной жизни. Также будет затронута тема конфиденциальности в сети и этики в Интернете.

С подробной программой форума и условиями участия можно ознакомиться на сайте www.toptmn.ru либо по телефону 8 (3452) 533-108. Количество мест ограничено.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку Топ- мероприятий на выходные и месяц.

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# бизнес , бренды , розыгрыш , форум

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