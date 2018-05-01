В Тюмени отметят активных участников проекта "Крылья мамы"

фото клуба "Крылья мамы" фото клуба "Крылья мамы"

Награждение самых активных участников социального проекта "КрыльяМамы" пройдет в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 12 мая в 11 часов.

По информации Тюменского городского многопрофильного центра, на протяжении девяти месяцев более 600 тюменских семей стали участниками общеразвивающей программы для мам и малышей.

Каждую неделю родители получали профессиональный конспект для занятий дома с малышом, а раз в неделю участники, объединенные в группы по району проживания, встречались на территории партнеров проекта и проводили групповое занятие.

Смысл проекта – научить молодых родителей правильно и разнообразно развивать своего малыша и познакомить тюменские семьи друг с другом, сплотить и помочь в организации полезной деятельности.

Организаторы приглашают на выпускной всех желающих: молодые семьи, бабушек и дедушек, которые хотят познакомиться с проектом и стать его участниками.

На закрытии текущего сезона состоится презентация и откроется регистрация на летний проект.