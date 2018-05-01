В тобольском воздухе не превышено содержание вредных веществ

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. проб атмосферного воздуха взято на Тобольской площадке СИБУРа в апреле 2018 года.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в управлении корпоративных коммуникаций предприятия, концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимые нормы.

Автоматический мониторинг атмосферного воздуха ведется на границе санитарно-защитной зоны площадки круглосуточно с регистрацией результатов измерения каждые 20 минут. Забирают воздух для анализа с помощью специального оборудования – газоанализаторов, которые работают в режиме онлайн и выполняют периодическую самодиагностику.

В городской черте контроль за состоянием воздушной среды ведется на стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы в районе Никольского взвоза и в 6 микрорайоне три раза в сутки. Всего за месяц было отобрано и проанализировано 882 пробы.

Евгений Новоселов