Аллею Победы высадили в микрорайоне Тура

Посадка деревьев в микрорайоне Тура. Фото ИА "Тюменская линия". Посадка деревьев в микрорайоне Тура. Фото ИА "Тюменская линия".

Аллея Победы появилась на территории, прилегающей ко второму корпусу школы № 67, на Лесобазе. Двадцать рябин высадили 11 мая представители организаций, входящих в состав совета ТОС микрорайона Тура.

Как рассказала депутат Тюменской городской думы, председатель совета ТОС Альбина Селезнева, количество деревьев выбрано неслучайно – в этом году совету ТОС микрорайона Тура исполняется 20 лет. Еще один повод – 73-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня много говорят про человеческий капитал. Наш человеческий капитал - здоровый, мы боремся за справедливость и комфорт. За эти 20 лет добились того, что Лесобаза стала одним из лучших районов в Тюмени. Работа в этом направлении на благо жителей микрорайона продолжается", - отметила она.

Депутат гордумы добавила, что местом высадки деревьев стала территория школы, которая носит имя Героя Советского Союза Бориса Константиновича Таныгина. Два года назад здесь появилась детская, а позже и волейбольная площадка за счет средств областного бюджета. Теперь украшать площадку будут 20 рябин.

Тот факт, что микрорайон активно преобразился и стал комфортным для горожан, отметил и ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов объединения "Тура" Василий Шамов. "Рад видеть, что наша Лесобаза преображается. Я был свидетелем того, когда много лет назад здесь строились новые дома", - отметил он.

Настоятель Казачьего храма в честь преподобного Серафима Саровского отец Владимир Язов поздравил жителей микрорайона с праздником. "Сегодня доброе мероприятие - это тоже победа, победа весны над зимой. Здесь появились деревья, которые тянутся к свету и теплу. Желаю, чтобы сердца наших детей тянулись к добру, нравственной жизни, добрым поступкам и тогда это действительно будет победа", - подчеркнул он.

Участниками акции стали представители управы Ленинского административного округа, Тюменской городской думы, школы № 67 и детского сада № 36, Русского центра культуры и представители предприятий, которые работают на территории микрорайона. Здесь же выстроились в ряд юные жители Лесобазы с портретами участников Великой Отечественной войны.

Альбина Селезнева заверила жителей микрорайона, что благоустройство территории продолжится. Представители совета ТОС планируют направить в администрацию города обращение с тем, чтобы площадка была передана в собственность муниципалитета. После этого будет инициирован вопрос о финансировании благоустройства.

"Название этой территории мы уже дали – это будет аллея Победы. В ближайшие пять лет стоящие здесь аварийные дома планируется снести. Поэтому будем делать все, чтобы этот участок от улицы Камчасткой до Энтузиастов был благоустроен для отдыха горожан", - добавила депутат.

Любовь Голышева