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Каждый по дереву: в Тюменской области пройдет массовая акция по высадке леса

Общество, 17:00 11 мая 2018

фото: Федеральное агентство лесного хозяйства

Тюменцы присоединятся ко Всероссийскому дню посадки леса. Более одной тысячи человек высадят деревья на территории 22 лесничеств Тюменской области 19 мая. 

В Тюменском лесничестве акция по посадке леса начнется в районе 19 км Червишевского тракта (6 км после поворота на санаторий "Сибирь") в 10 часов.

О своем желании высадить деревья уже сообщили заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, депутаты регионального парламента, представители прокуратуры, УМВД, чиновники и общественники.

Дополнительную информацию об акции можно получить по телефонам в Тюмени: 557-661, 557-659.

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# Всероссийский день посадки леса , лесовосстановление , охрана лесов

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