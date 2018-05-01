Каждый по дереву: в Тюменской области пройдет массовая акция по высадке леса

фото: Федеральное агентство лесного хозяйства фото: Федеральное агентство лесного хозяйства

Тюменцы присоединятся ко Всероссийскому дню посадки леса. Более одной тысячи человек высадят деревья на территории 22 лесничеств Тюменской области 19 мая.

В Тюменском лесничестве акция по посадке леса начнется в районе 19 км Червишевского тракта (6 км после поворота на санаторий "Сибирь") в 10 часов.

О своем желании высадить деревья уже сообщили заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, депутаты регионального парламента, представители прокуратуры, УМВД, чиновники и общественники.

Дополнительную информацию об акции можно получить по телефонам в Тюмени: 557-661, 557-659.