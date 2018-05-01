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О детском телефоне доверия расскажут известные артисты и спортсмены

Общество, 16:49 11 мая 2018

www.ya-roditel.ru

Онлайн-марафон "Круг доверия" пройдет в России 17 мая. Видные спортсмены, видеоблогеры, артисты и психологи расскажут о службе экстренной психологической помощи – детском телефоне доверия.

В социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте в поддержку телефона доверия уже запущен флэшмоб #Круг доверия, старт которому дала российская телеведущая Яна Чурикова.

Интернет-марафон стартует 17 мая в 10 часов (мск) в сети Интернет и завершится в 14 часов. В студии будут присутствовать эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением к психологам-консультантам службы 8-800-2000-122.

Марафон пройдет в формате ток-шоу - участники смогут задать вопросы и свободно выразить свое мнение, увидеть видеоролики, посвященные телефону доверия, узнать о работе служб в разных регионах, получить лайфхаки от знаменитых гостей и специалистов.

Обсуждаться будут актуальные темы, в том числе – страх перед экзаменами,  непростые отношения с противоположным полом и первая любовь,  конфликты в коллективе и буллинг, взаимопонимание между родителями и детьми и многое другое.

Гостями студии станут актер Алексей Чадов ("9 рота", "Любовь в большом городе", "Улетный экипаж"), певец Влад Топалов, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов, певица Светлана Светикова, актриса Валерия Ланская, финалистка шоу "Голос. Дети" на Первом канале Рагда Ханиева, популярный у подростков видеоблоггер Anny May (почти 2 млн подписчиков в Инстаграм).

Напомним, единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122 введен в сентябре 2010 года. Ежедневно по всей стране специалисты-консультанты службы психологической помощи принимают около двух тысяч обращений. За 7,5 лет работы общее количество звонков перешло отметку в 8 млн. Сейчас к единому номеру подключено 222 организаций в 83 субъектах Российской Федерации. В 67 регионах он работает в круглосуточном режиме.

Прямую трансляцию  можно  увидеть на сайте онлайн-марафона и на сайте "Детский телефон доверия".

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# безопасное детство , детский телефон доверия , защита детей

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