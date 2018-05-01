Тюменцев призывают побить рекорд велопарада

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Пять тысяч любителей велосипедной прогулки надеются собрать организаторы Всероссийского велопарада в Тюмени 26 мая.

Как сообщил корреспонденту агентства "Тюменская линия" председатель Федерации велоспорта Тюменской области Юрий Баранчук, Тюмень участвует во Всероссийском велопараде с самого первого заезда. В первый год проведения, в 2016 году на старт вышли около 3,5 тыс. участников, в 2017 году – 4,5 тыс. человек. По замыслу организаторов тюменского велопарада, в 2018 году количество участников должно преодолеть 5 тыс. любителей велопрогулок. "Эта цифра более чем реальна: регион может побить куда большие рекорды", - уверен Баранчук.

По его словам, за последние пять-шесть лет в области продано более 300 тыс. велосипедов. В активном пользовании тюменцев - около 200 тыс. велосипедов. "У многих жителей по два-три велосипеда и мы надеемся, что в этом году наши любители велопрогулок станут активнее", - поделился Юрий Баранчук.

В 2018 году эстафета будет не кольцевой, а линейной. На старте выдадут номера, а также памятные трофейные наклейки на рамы и футболки для участников. В 11 часов 26 мая велосипедисты по традиции стартуют от здания правительства Тюменской области. Они проследуют по ул. Володарского на ул. Водопроводную, выедут на ул. Республики. Движение продолжится до ул. Перекопской на ул. Полевую, далее маршрут продолжат на ул. Ямскую, затем на ул. Аккумуляторную и ул. Барнаульскую. Финиш – в экопарке Затюменский. Там горожан будут ожидать мастер-классы по маунтингбайку и любительские соревнования по палм-треку и стритрейсеров.

"Все любители велосипеда могут прийти и поучаствовать – это такой большой флешмоб, когда мы вместе выступим за безопасность дорожного движения. Нам важно продемонстрировать, что создаваемая в городе инфраструктура важна и автолюбителям, и велосипедистами, и пешеходам. Мы все можем комфортно пользоваться сетью автодорог Тюмени", - сказал Юрий Баранчук.

Традиционно велопарады в России проводятся в последнее воскресенье мая. В 2018 году дата проведения Единого дня велопарадов выпадает на 27 мая, однако в связи с указом президента России от 9 мая 2017 года №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" в ряде городов дата проведения велопарада может быть перенесена на 20 мая.

Как пояснил Юрий Баранчук, это рекомендованные даты: региональная Федерация велоспорта решила провести марафон 26 мая. "Каждый город самостоятельно выбирает день проведения велопарада. Мы решили, что в субботний день тюменцам будет удобнее собраться, ведь в воскресенье у многих есть домашние дела" - сказал Юрий Баранчук.

Лина Орлова