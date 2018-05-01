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В Ишиме на месте паводка вырастут деревья

Общество, 17:21 11 мая 2018

Новая аллея в Ишиме. Фото ИА "Тюменская линия"

Новая аллея появилась в Ишиме на месте снесенных домов, пострадавших от паводка.

В 2016 и 2017 годах город подвергался натиску весеннего половодья. После паводка 2016 года, когда взбунтовались малые реки Ишима – Мергень и Карасуль, на пересечении улиц Магистральная и Гагарина были снесены частные дома и на этом месте образовался пустырь. Новое строительство здесь нецелесообразно, а вот зеленая зона весьма кстати.

На посадку деревьев вышли члены городского Совета ветеранов, Общественного совета города, поддержали ветеранов глава Ишима Федор Шишкин и председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко. Идея превратить освободившиеся от построек места в скверы будет реализована и в дальнейшем.

"Хочется, чтобы наш город становился комфортнее для ишимцев, - подчеркнул Федор Шишкин. - Постепенно те места, где снесли дома, будут засажены деревьями. Прежде чем приступить к посадке этой аллеи, мы привели в нормативное состояние берег реки. Здесь засыпали 40 КамАЗов глины, привезли черный грунт. В скором времени начнется посев газонной травы".

Ветераны Ишима – это традиционно самые активные жители города – участие в посадке деревьев для них веление души. Член городского Совета ветеранов Лариса Склюева помнит, как много лет назад она вместе с одноклассниками сажала яблони на главной улице Ишима. А теперь молодые яблоньки украсят прибрежную зону Ишима.

Надо отметить, что для посадки в Ишиме приобрели деревья с развитой корневой системой, которая обеспечивает хорошую приживаемость саженцев. 

Инна Кондрашкина

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# благоустройство , Ишим , паводок , посадка деревьев , Федор Шишкин

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