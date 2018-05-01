WorldSkills Russia в Тюмени - импульс для развития профобразования, считают эксперты

Фото организаторов отборочных соревнований в Тюмени VI национального чемпионата WorldSkills Russia Фото организаторов отборочных соревнований в Тюмени VI национального чемпионата WorldSkills Russia

Проведение отборочных соревнований в Тюмени для участия в финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" - это оценка того уровня развития движения WorldSkills, который сложился в Тюменской области за последние годы.

Такое мнение высказал начальник управления профессионального образования регионального департамента образования и науки Руслан Гуляев на пресс-конференции, посвященной этому мероприятию.

"Это также и оценка той образовательной инфраструктуры, которая была создана, в частности, в рамках реализации проекта межрегионального центра компетенций. Соревнования будут дополнительным импульсом для нас как в части организационных вопросов, так и в части содержания образования. Я уверен, что тот набор компетенций, который нам доверен, будет прирастать с каждым годом", - сообщил Руслан Гуляев.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич напомнила, что отборочные соревнования такого масштаба и уровня на территории региона проводятся впервые. Заявились около 120 участников из 67 регионов. Их мастерство будут оценивать 140 экспертов. Победители отправятся на национальный чемпионат в Южно-Сахалинск.

В Тюмени выберут лучших молодых профессионалов в четырех компетенциях: "Медицинская оптика", "Эстетическая косметология", "Медицинский и социальный уход" и "Администрирование отеля". В последних трех компетенциях выступят и юниоры. Местом проведения соревнований станет межрегиональный центр компетенций, созданный на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

"Представлять Тюменскую область будут три чемпиона регионального этапа - в эстетической косметологии Анастасия Емельянова, в медицинском и социальном уходе - Мария Фролова, в администрировании отеля - Олеся Полякова. Будем надеяться и ждать от них победы или хотя бы медалей", - рассказала Надежда Мазуркевич.

Во время проведения состязаний будет организована и обширная деловая программа, куда приглашены работодатели, члены общественных советов при региональных департаментах труда и занятости населения и образования и науки, а также органы служб занятости из других областей России. Им расскажут о профориентации и трудоустройстве выпускников на примере Тюменской области.

Директор Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, руководитель регионального координационного центра Ирина Микрюкова заметила, что в национальном чемпионате WоrldSkills Russia около 100 компетенций, и Тюменская область принимает участие в 36 из них.

"Мы уже съездили на строительную компетенцию в Москву, готовимся к поездке в Ивановскую область на технологию моды. 6 июня, когда закончатся отборочные чемпионаты во всех регионах, мы узнаем, кто войдет в состав региональной делегации и примет участие в национальном чемпионате. Мы всегда хорошо выступаем в строительной сфере и сфере сервиса, очень надеемся на них и в этом году, это традиционно наши сильные компетенции", - рассказала Ирина Микрюкова.

Напомним, отборочный этап VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" пройдет в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса с 14 по 26 мая. Открытие состоится 14 мая в Музейном комплексе им. Словцова.

Дарья Казакова