Тюменские изобретатели побывали в музее "Эхо войны"

Фото Дворца творчества и спорта "Пионер" Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Юные воспитанники детского технопарка "Кванториум" побывали в передвижном музее Великой Отечественной войны "Эхо войны". В экспозиции музея более 300 экспонатов

Уникальную музейную экспозицию из предметов, найденных в экспедициях на территории Новгородской, Тверской и Ленинградской областей предоставили тюменские поисковики.

Заместитель руководителя технопарка "Кванториум" по работе с федеральной сетью и внешними партнерами Юлия Узлова рассказала, что экскурсия для кванторианцев организована в рамках общефедеральной тематической недели истории.