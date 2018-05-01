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Тюменские изобретатели побывали в музее "Эхо войны"

Общество, 09:36 12 мая 2018

Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Юные воспитанники детского технопарка "Кванториум" побывали в передвижном музее Великой Отечественной войны "Эхо войны". В экспозиции музея более 300 экспонатов 

Уникальную музейную экспозицию из предметов, найденных в экспедициях на территории Новгородской, Тверской и Ленинградской областей предоставили тюменские поисковики.

Заместитель руководителя технопарка "Кванториум" по работе с федеральной сетью и внешними партнерами Юлия Узлова рассказала, что экскурсия для кванторианцев организована в рамках  общефедеральной тематической недели истории.

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