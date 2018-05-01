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В Тюмени вручили награды победителям World Eco Photo 2018

Общество, 16:41 11 мая 2018

Фотограф Владимир Алексеев из Москвы отправится в тур по Арктике. Он посетит Восточно-Мессояхское месторождение, а также стоянки коренных жителей тундры.

Церемония награждения победителей Международного фотоконкурса World Eco Photo 2018 в Музейном комплексе им. Словцова 11 мая.

Конкурс World Eco Photo 2018 получил патронаж Русского географического общества, Фотографического общества Америки и Международной организации фотоискусства.

"Этот проект очень интересен тем, что открывает новую страницу в сотрудничестве музейного комплекса и фотохудожников, - отметил на церемонии награждения директор областного департамента культуры Виктор Новакаускас. - Кроме того, фотография воспитывает нашу культуру отношения к природе и всему окружающему миру в целом".

Итогом конкурса стало открытие фотовыставки "Природа: боль и надежда", на которой кроме работ победителей конкурса представлены экспозиции Александра Романова "На краю Земли, арктический Ямал", персональная выставка Валерия Дыбы "Песни ветра. Экспедиция в Гоби. Монголия", избранные работы уникального проекта "Первозданная Россия. Редкие животные, пейзажи России".

Николай Ступников

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# музей Словцова , награждение , фотовыставка , фотоконкурс

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