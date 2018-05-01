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Тюменских мастериц приглашают на благотворительную ярмарку

Общество, 18:57 12 мая 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменских хэндмейдеров просят присоединиться к благотворительной ярмарке 20 мая.

Деньги, вырученные с продажи изделий, будут направлены на организацию досуга для детей-сирот и помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

На данный момент для ярмарки уже собраны керамические изделия, валяльные сувениры, мыло ручной работы и вышивка. 

Присоединиться к ярмарке, как пишет "Вслух.ру", рукодельницы могут связавшись с координатором общественной организации по телефону  – 8(932)327-40-25. 

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