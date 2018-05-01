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Владимир Якушев проконтролировал реализацию программ в Тюмени

Губернатор, 19:18 11 мая 2018

admtyumen.ru

Владимир Якушев провел рабочее совещание с главой администрации Тюмени Александром Моором. Глава региона проверил ход реализации основных программ в 2018 году, а также оценил планы городских властей на 2019 год. 

В 2018 году в Тюмени появится несколько зон отдыха: на пустующей территории, примыкающей к ул. Федорова, в Восточном микрорайоне появится сквер Льва Ровнина. Будут приведены в порядок территории скверов Петра Потапова на ул. Новгородской и  Александра Моисеенко по ул. Одесской. Рабочие приступят к реализации первого этапа благоустройства парка "Заречный" - укреплению берега Туры. Продолжатся работы по благоустройству лесопарка "Затюменский".  

Проекты по благоустройству скверов Славянский, Якова Неумоева, Пограничников будут разработаны в 2019 году.  

В 2018 планируется благоустроить 40 дворовых территорий площадью более 25 га, на которых размещены 76 многоквартирников. Собственники жилья приняли активное участие в разработке проектов. Уже заключены соглашения о предоставлении субсидий, подрядчики будут выбраны до 1 июня. Ремонт инженерных сетей запланирован на 35 дворовых территориях.

"Все программы, которые работают в областной столице, по всем направлениям, важные. Они долгосрочные и рассчитаны на несколько лет вперед. Тюменцы разделяют такой  подход, уверены в преемственности этих программ, видят их перспективу, знают сроки проведения ремонтов. Самое главное - это  качество   работ. Такие подходы действуют  во всех муниципальных образованиях области, мы создаем  максимально комфортную  среду для жизни во всех без исключения городах и селах области",– отметил Владимир Якушев.

В ближайшие  дни дорожно-строительные организации приступят к комплексному  ремонту "старейших" улиц Тюмени, таких, как Осипенко, Рижская, Котовского и других.

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# Александр Моор , Владимир Якушев

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