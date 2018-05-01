В России введут цифровую аккредитацию программ вузов
abiturient.utmn.ru
Перейти на цифровую аккредитацию программ вузов, которая позволит отказаться от запросов документов, планирует Рособрнадзор с 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости.
Технология уже разработана и была успешно опробована в этом году при проведении аккредитации программ РАНХиГС.
Ранее стало известно, что Ассоциация ведущих университетов и Ассоциация "Глобальные университеты" предложили Минобрнауки уйти от нынешней системы госаккредитации вузов и провести в РФ эксперимент по внедрению новой модели оценки качества высшего образования.