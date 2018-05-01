Экс-вратарь сборной России проведет мастер-класс для тобольских футболистов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй сезон проекта "Хороший футбол" запускает компания СИБУР.

Проект охватит города Нижневартовск, Благовещенск (Республика Башкортостан), Дзержинск и Тобольск. Старт проекта в Тобольске состоится 20 мая на стадионе "Тобол" в 10 часов.

Во время проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ детские футбольные команды и группы болельщиков примут участие в спортивных праздниках и конкурсах. Специальные гости проекта, звезды российского футбола Евгений Алдонин, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычёв, проведут мастер-классы для детей.

В Тобольск приедет экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин

"Очень важно поддерживать детский футбол в маленьких городах, потому что много талантливых ребят живут и играют по всей стране. И именно такие проекты, как #ХОРОШИЙ ФУТБОЛ позволяют им раскрыться, поверить в свои силы и начать путь за мечтой. Я надеюсь вдохновить ребят на победу, активные тренировки и показать им несколько хитрых приемов", - отметил Руслан Нигматуллин

Новшеством второго сезона станет турнир по мини-футболу, который наряду с футбольной эстафетой войдет в программу соревнований детских команд. В ходе отбора командам, состоящим из участников в возрасте 11-12 лет, предстоит продемонстрировать искусство владения мячом, точность и силу паса, точность ударов и другие основные умения. За прохождение каждого конкурса будут начисляться призовые баллы. Команда-победитель по сумме двух видов соревнований получит возможность представить свой город на "Финале четырех". В рамках финала участники детских футбольных команд будут бороться за право привезти финальный турнир проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ 2019 года в свой город.

Впервые команды болельщики – ФутКомы – примут участие в определении приза для болельщиков. Им станет социальный проект, направленный на повышение качества жизни в родном городе, который жители подготовят и выберут сами по итогам голосования. Затем, выполняя различные творческие задания, ФутКомы будут конкурировать между собой за возможность получить грантовую поддержку СИБУРа на реализацию своего проекта.

Итоги соревнований команд и конкурса болельщиков будут подведены в конце августа на "Финале четырех", который также пройдет в Тобольске, сообщает управление корпоративных коммуникаций "СИБУР Тобольск".

В первом сезоне проекта приняло участие более 4 тысячи человек. Всего на поле вышли 300 юных футболистов, за ними наблюдали более 600 болельщиков. 8 тренеров прошли методические семинары.

Евгений Новоселов