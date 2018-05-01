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Тобольские футболисты одержали победу в речном дерби

Спорт, 12:38 14 мая 2018

Фото: vk.com/fc_tobol_tobolsk

ФК "Тобол" из Тобольска одержал первую победу в первенстве России в третьем дивизионе региона Урал и Западная Сибирь.

В Кургане тоболяки одолели местный "Тобол" со счетом 1:0. Единственный гол в составе гостей забил нападающий Эдуард Сагдиев. На шестой минуте встречи он получил проникающую передачу от Аркадия Масаковского и отправил мяч в угол ворот.

Как рассказал главный тренер тоболяков Петр Парахин, счет на табло отражает ход матча.

"Игру трудно назвать зрелищной, моментов у команд было мало. Мы реализовали свой шанс в самом начале матча. В концовке могли увеличить преимущество, но подвела реализация", - отметил Петр Парахин.

"Тобол" набрал четыре очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате дублеры ФК "Тюмень", которые набрали девять баллов.

Следующие матчи тоболяки также проведут на выезде. 20 мая "Тобол" сыграет в Миассе против "Торпедо", а 22 мая отправится в гости в Коркино к местному "Шахетру".

Евгений Новоселов

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# Тобольск , ФК Тобол , футбол

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