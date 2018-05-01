Тюменские власти отчитались о создании комфортной городской среды

Фото из архива городской администрации. Благоустройство двора дома по ул. Энергетиков 51 Фото из архива городской администрации. Благоустройство двора дома по ул. Энергетиков 51

40 дворов отремонтируют в Тюмени в 2018 году. Проекты благоустройства одобрены жителями. Начался отбор подрядчиков.

Об этом на рабочем совещании с участием губернатора сообщили представители городской администрации.

Всего будет приведено в порядок около 25 гf, на которых размещены 75 многоквартирных домов. Дворовые территории были выбраны исходя из долгосрочной программы благоустройства. Как рассказал заместитель главы администрации Максим Афанасьев, подрядчиков выберут, опираясь на электронный рейтинг.

"Впервые в правоприменительной практике Российской Федерации отбор подрядчиков идет на электронной площадке. Эта процедура ориентирована на прозрачность отношений между муниципальной властью и собственниками. До этого момента конкурсная комиссия была коллегиальной с обязательным участием жителей многоквартирного дома и представителя управляющей компании. Теперь отбор будет без человеческого фактора, только по итогам электронного рейтинга", - пояснил он.

Благоустройство территорий начнется после того, как сетевые организации заменят коммуникации. Обновление инженерных сетей запланировано в 35 дворах. Затем подрядчики приступят к комплексным ремонтам: водопонижению, освещению, обустройству детских игровых и спортивных площадок. Предполагается, что к сентябрю все работы будут завершены.

В настоящее время в Тюмени продолжается мониторинг дворов, отремонтированных ранее. Так, если во время гарантийного срока возникают проблемы, подрядчик, выполнявший работы, оперативно их устраняет.

"Мы регулярно проводим обследования и приучили всех подрядчиков и жителей, что четыре года – это гарантийный срок. Если появляются проблемы, то необходимо оперативно устранять их и приводить объекты в порядок. При этом мы из года в год совершенствуем материалы и технологии, применяемые при благоустройстве. Новшества были применены при установке ограждений, спортивных площадок, покрытий на них", - отметил Афанасьев.

Благодаря комплексной программе по благоустройству приведено в порядок более 300 дворов у 520 жилых домов Тюмени. Сейчас специалисты обследуют придомовые территории для внесения их в программу благоустройства на ближайшие пять лет, уточнил глава администрации города Тюмени Александр Моор.

"Жители понимают принцип очередности, они видят, что программа реализуется ежегодно. У тюменцев есть доверие к ней. Объемы финансирования позволяют планомерно реализовывать планы и постепенно решать задачи по созданию комфортной городской среды", – резюмировал он, добавив, что при обследовании дворов обязательно учитывается состояние площадок, освещение, водоотведение.