Патрульные группы несут дежурства в тюменских лесах

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Семь административных дел возбуждено в Тюмени за нарушения требований пожарной безопасности в лесах. Патрульные группы организовали проверку в 45 садовых некоммерческих товариществах, обучили мерам пожарной безопасности 595 человек, сообщает региональное управление МЧС.

С введением в Тюменской области особого противопожарного режима на территории Тюмени в ежедневном режиме продолжают работать патрульные и патрульно-контрольные группы, в которые входят представители администрации города, работники "Леспаркхоза", сотрудники полиции и МЧС.

Сотрудники патруля на территории города проводят проверку специальных минерализованных полос в лесных массивах, заградительных препятствий перед дачными обществами.

Обращают внимание на обустройство лесных дорог, наличие, состояние и готовность к использованию водоемов для тушения возгораний.