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Патрульные группы несут дежурства в тюменских лесах

Общество, 13:43 14 мая 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Семь административных дел возбуждено в Тюмени за нарушения требований пожарной безопасности в лесах. Патрульные группы организовали проверку в 45 садовых некоммерческих товариществах, обучили мерам пожарной безопасности 595 человек, сообщает региональное управление МЧС. 

С введением в Тюменской области особого противопожарного режима на территории Тюмени в ежедневном режиме продолжают работать патрульные и патрульно-контрольные группы, в которые входят представители администрации города, работники "Леспаркхоза", сотрудники полиции и МЧС.

Сотрудники патруля на территории города проводят проверку специальных минерализованных полос в лесных массивах, заградительных препятствий перед дачными обществами.

Обращают внимание на обустройство лесных дорог, наличие, состояние и готовность к использованию водоемов для тушения возгораний.

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# особый противопожарный режим , патруль , Тюмень

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