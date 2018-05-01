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Минсельхоз одобрил кредит на строительство третьей очереди тепличного комплекса в Нариманово

Экономика, 13:32 14 мая 2018

фото "Тюменская линия"

Компания "ТюменьАгро" построит третью очередь тепличного комплекса в Нариманово.

Как сообщила на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям заместитель директора областного департамента АПК Наталья Огородникова, инвестиционный проект согласован и одобрен в Минсельхозе РФ.

"Министерство согласовало предоставление предприятию льготного кредита на сумму более 5 млрд рублей на  строительство еще 15 гектар закрытого грунта, - пояснила она. - Сейчас мы находимся на этапе кредитного соглашения. По завершению проекта мы полностью удовлетворим  потребности Тюменской области, включая автономные округа в свежих овощах и зелени, и будет еще около 10% сверх необходимой потребности".

Первая очередь тепличного комплекса компании "ТюменьАгро" в д. Нариманово Тюменского района была введена в эксплуатацию в 2016 году. Вторая очередь  - в марте 2017 года. Общий объем инвестиций составил 3,6 млрд рублей, создано 330 рабочих мест. Предприятие уже вышло на проектную мощность – 12 тыс. тонн овощей и зелени в год.

Борис Олейник

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# инвестиционный проект , кредит , Минсельхоз , Наталья Огородникова , овощеводство , ТюменьАгро

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