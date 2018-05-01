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Тюменских экспортеров научат правильному документообороту

Общество, 08:34 15 мая 2018

фото ekam.ru

C особенностями ведения экспортной документации на национальном и международном уровнях тюменских предпринимателей познакомят на семинаре. Мероприятие пройдет в тюменском технопарке 18 мая, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Бесплатный семинар "Документационное сопровождение экспорта" является частью образовательной программы Российского экспортного центра, организаторами выступят Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Задача семинара - не просто донести до слушателя перечень существующих актов, а научить самостоятельно определять необходимость оформления документов применительно к своему товару, помочь выстраивать тактику действий предприятия относительно мер экспортного и валютного контроля", - отмечает ведущий семинара, преподаватель ЮУрГУ Тимофей Почтарев.

После итогового тестирования слушатели смогут получить удостоверение слушателя Образовательного проекта Российского экспортного центра. Для участия необходимо до 17 мая заполнить заявку на сайте

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# бизнес , семинар , технопарк , экспорт

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