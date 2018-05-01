Маршрут Чехова по Сибири представят в Доме Машарова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Межрегиональная акция "Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин" стартует 15 мая.

Исходной точкой стал музей "Дом Машарова" в Тюмени, который в 2017 году занял сразу три призовых места среди участников акции, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Первое из мероприятий акции – литературный вечер "Чехов в Тюмени" - начнется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 15 мая в 15 часов.

События акции проводят на территориях, через которые проезжал Чехов во время своего знаменитого путешествия на Сахалин в 1890 году. Следующие точки на маршруте чеховской акции: Ялуторовск, Ишим, Абатское, Тюкалинск и так далее.

Координирует чеховскую акцию Ассоциация межмуниципального сотрудничества "Сибирский тракт".

Как заявил директор Ассоциации Леонид Рыженко, акция не только интересна сама по себе, но и создает благоприятный событийный фон для таких проектов.