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Маршрут Чехова по Сибири представят в Доме Машарова

Общество, 09:21 15 мая 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Межрегиональная акция "Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин" стартует 15 мая.

Исходной точкой стал музей "Дом Машарова" в Тюмени, который в 2017 году занял сразу три призовых места среди участников акции, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение. 

Первое из мероприятий акции – литературный вечер "Чехов в Тюмени" - начнется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 15 мая в 15 часов. 

События акции проводят на территориях, через которые проезжал Чехов во время своего знаменитого путешествия на Сахалин в 1890 году. Следующие точки на маршруте чеховской акции: Ялуторовск, Ишим, Абатское, Тюкалинск и так далее. 

Координирует чеховскую акцию Ассоциация межмуниципального сотрудничества "Сибирский тракт".

Как заявил директор Ассоциации Леонид Рыженко, акция не только интересна сама по себе, но и создает благоприятный событийный фон для таких проектов. 

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# акция , Дом Машарова , маршрут , Чехов

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