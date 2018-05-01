Бал "Венский вальс" в Тюмени объединит почти семьсот участников

Фото Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр» Фото Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр»

Почти 700 человек примут участие в Седьмом благотворительном балу "Венский вальс" в Тюмени, который состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 26 мая.

Танцевальная программа пройдет в сопровождении Тюменского симфонического и джазового оркестров. Гости бала смогут не только насладиться музыкой и танцами, но и завязать новые деловые контакты и знакомства. Великолепный ужин с изысканными напитками также будет способствовать праздничному настроению участников бала.

Визитной карточкой бала является участие в нем дебютантов – девушек и юношей, для которых это первое большое светское событие в жизни. Около 120 молодых людей старательно постигают искусство бального танца под чутким руководством профессионалов. Главным танцмейстером вновь станет заслуженный тренер по спортивно-бальным танцам РФ Алексей Литвинов.

Участникам и гостям предстоит танцевать венский вальс, польку, галоп, русскую кадриль. Кроме того, в программе есть номера из латиноамериканской программы.

"Мне очень нравится, что многие гости приходят на бал семьями, приводят детей. Это воспитание и прививание культуры новому поколению", - поделился своим мнением бессменный ведущий мероприятия, известный балетмейстер, руководитель Русского Имперского балета Гедиминас Таранда.

На балу будет проведена благотворительная лотерея. Гости мероприятия внесут вклад в поддержку больных детей, которым необходима помощь в получении высокотехнологического дорогостоящего лечения. Средства будут переданы проекту социального партнерства "Ключ к жизни".

Бронирование билетов по телефону 616-679, а также на сайте http://fondshedevr.ru/.

Ирина Шемякина