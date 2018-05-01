В Югре проводят проверку по факту падения на ребенка футбольных ворот

фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Обстоятельства травмирования школьника в результате падения футбольных ворот устанавливают в Югре, сообщает следственное управление по ХМАО.

По данным ведомства, 13 мая около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что на футбольном поле возле ул. Железнодорожной в пос. Пионерский Советского района 13-летний школьник получил травму после падения на него футбольных ворот. Мальчика доставили в больницу с переломом предплечья.

Проведен осмотр места происшествия, футбольные ворота изъяты и будут осмотрены на предмет безопасной эксплуатации.

Следователи опросили очевидцев происшествия, которые пояснили, что до того, как ворота упали, мальчик забирался на них и раскачивал.

Установлено, что футбольное поле принадлежит спортивному комплексу "Импульс". Директор комплекса также опрошен.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.