В Югре проводят проверку по факту падения на ребенка футбольных ворот
Обстоятельства травмирования школьника в результате падения футбольных ворот устанавливают в Югре, сообщает следственное управление по ХМАО.
По данным ведомства, 13 мая около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что на футбольном поле возле ул. Железнодорожной в пос. Пионерский Советского района 13-летний школьник получил травму после падения на него футбольных ворот. Мальчика доставили в больницу с переломом предплечья.
Проведен осмотр места происшествия, футбольные ворота изъяты и будут осмотрены на предмет безопасной эксплуатации.
Следователи опросили очевидцев происшествия, которые пояснили, что до того, как ворота упали, мальчик забирался на них и раскачивал.
Установлено, что футбольное поле принадлежит спортивному комплексу "Импульс". Директор комплекса также опрошен.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.