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В Югре проводят проверку по факту падения на ребенка футбольных ворот

Происшествия, 16:38 14 мая 2018

фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Обстоятельства травмирования школьника в результате падения футбольных ворот устанавливают в Югре, сообщает следственное управление по ХМАО. 

По данным ведомства, 13 мая около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что на футбольном поле возле ул. Железнодорожной в пос. Пионерский Советского района 13-летний школьник получил травму после падения на него футбольных ворот. Мальчика доставили в больницу с переломом предплечья.

Проведен осмотр места происшествия, футбольные ворота изъяты и будут осмотрены на предмет безопасной эксплуатации.

Следователи опросили очевидцев происшествия, которые пояснили, что до того, как ворота упали, мальчик забирался на них и раскачивал.

Установлено, что футбольное поле принадлежит спортивному комплексу "Импульс". Директор комплекса также опрошен.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# футбольные ворота , школьник , Югра

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