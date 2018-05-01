Узимобиль разработали ученые из Санкт-Петербурга

фото Министерства образования и науки РФ фото Министерства образования и науки РФ

Аппарат-трансформер для ультразвукового обследования "Узимобиль" появится в медицинских учреждениях в 2019 году, сообщает Минобрнауки России.

Специалисты лаборатории "Медицинская ультразвуковая аппаратура" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали высокотехнологичный аппарат-трансформер для ультразвукового обследования, получивший название "Узимобиль". Уникальность нового оборудовании заключается в комбинации трех модификаций в одном устройстве.

Разработанный комплекс может трансформироваться в ручной аппарат среднего класса, мобильный аппарат высокого класса или стационарный вариант экспертного класса.

Экономическая выгода от использования "Узимобиля" обусловлена тем, что вместо двух аппаратов, стационарного и переносного, больницы и поликлиники теперь смогут приобретать один и использовать его с разными целями и в разных помещениях.

Еще один плюс перехода медицинских учреждений на использование модифицированного отечественного аналога УЗИ-аппаратов - недорогое постгарантийное обслуживание.

Аппарат-трансформер для ультразвукового обследования "Узимобиль" появится в медицинских учреждениях в 2019 году.

Ожидаемая стоимость – 2 млн рублей.