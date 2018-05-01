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Узимобиль разработали ученые из Санкт-Петербурга

Общество, 19:10 14 мая 2018

фото Министерства образования и науки РФ

Аппарат-трансформер для ультразвукового обследования "Узимобиль" появится в медицинских учреждениях в 2019 году, сообщает Минобрнауки России. 

Специалисты лаборатории "Медицинская ультразвуковая аппаратура" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали высокотехнологичный аппарат-трансформер для ультразвукового обследования, получивший название "Узимобиль". Уникальность нового оборудовании заключается в комбинации трех модификаций в одном устройстве.

Разработанный комплекс может трансформироваться в ручной аппарат среднего класса, мобильный аппарат высокого класса или стационарный вариант экспертного класса. 

Экономическая выгода от использования "Узимобиля" обусловлена тем, что вместо двух аппаратов, стационарного и переносного, больницы и поликлиники теперь смогут приобретать один и использовать его с разными целями и в разных помещениях. 

Еще один плюс перехода медицинских учреждений на использование модифицированного отечественного аналога УЗИ-аппаратов - недорогое постгарантийное обслуживание. 

Аппарат-трансформер для ультразвукового обследования "Узимобиль" появится в медицинских учреждениях в 2019 году.

Ожидаемая стоимость – 2 млн рублей.

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# Санк-Петербург , трансформер , узи , ученые

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