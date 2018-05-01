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Владимир Якушев: развитие Гилевской рощи будет продолжено

Губернатор, 18:56 14 мая 2018

admtyumen.ru

Инфраструктура Гилевской рощи будет улучшена. Территорию парка увеличат на 50 гектаров. Об этом заявил глава региона Владимир Якушев. 

Губернатор Тюменской области и глава администрации города Александр Моор оценили благоустройство излюбленного места отдыха тюменцев, прокатившись по парку на велосипедах 11 мая. 

"Бывал здесь в выходные, всегда видел большой поток людей, места уже всем не хватает, несмотря на то, что парк занимает 70 гектаров. Требуется еще ряд доработок", - пояснил Якушев.

Он сообщил, что будет увеличено количество скамеек и урн, будут доделаны велосипедные и пешеходные дорожки.

"Есть идея расширить этот парк за счет примыкающей территории, которая составляет около 50 гектаров, эти земли не относятся к парковой зоне, нет многих ограничений, что позволит там быстрее создать удобную инфраструктуру для отдыхающих: провести коммунальные сети, построить стационарные туалеты, проложить дорожки", - поделился планами глава региона.

Губернатор считает, что развитие Гилевской рощи нужно продолжать.

"Закончен только первый этап строительства парка, рядом здесь очень интересное озеро, которое тоже нужно облагородить, постараться его почистить - в итоге здесь получится прекрасный комплекс для отдыха горожан", - убежден Владимир Якушев.

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Также глава региона осмотрел стадион "Локомотив" в районе железнодорожного вокзала, который требует серьезной реконструкции. Владимир Якушев пресек слухи о том, что стадион выкупали, чтобы на его месте построить дома или бизнес-центр.

"Со всей ответственностью заявляю, что там будет только стадион. Подготовим проект, снесем старые ветхие сооружения, сделаем стандартное футбольное поле с хорошим покрытием, спортивный зал с качественным паркетом", - пояснил он.

Губернатор выразил уверенность, что регион вместе с муниципалитетом построит прекрасный стадион, где будут заниматься дети и взрослые, молодежь и ветераны - всем будет удобно и комфортно.

Предполагается, что реализация планов по развитию этих объектов займет полтора - два года.

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# Александр Моор , благоустройство , Владимир Якушев , Гилевская роща , парки , стадион

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