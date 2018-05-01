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На Южном Урале ликвидируют крупный лесной пожар

Происшествия, 11:32 15 мая 2018

фото МЧС по Челябинской области

Крупный лесной пожар действует на территории Западно-Санарского участкового лесничества в Пластовском районе Южного Урала, сообщает управление МЧС по Челябинской области. 

Площадь возгорания составляет более 3,5 тыс. кв. метров, дистанция 10 км. 305 человек и 69 единиц техники участвуют в ликвидации возгорания. 

фото МЧС по Челябинской области

На месте пожара работает межведомственная группировка сил. Для мониторинга ситуации и тушения огня задействована авиация МЧС России. Активно применяется беспилотная летательная авиация. 

Задействована тяжелая инженерная техника. Муниципальные власти организовали дополнительную опашку полей вблизи населенных пунктов.

В Пластовский район также прибыл и уже приступил к реагированию вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Техника будет оперативно доставлять людей в район пожара, ликвидировать возгорание с воздуха и мониторить обстановку. 

фото МЧС по Челябинской области

Жители населенных пунктов, близ которых действует пожар, оповещены о ситуации. В случае необходимости людей готовы принять пункты временного размещения.

Напомним, на всей территории Челябинской области действует особый противопожарный режим.

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# лесной пожар , Челябинская область

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