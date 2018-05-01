Авиакомпания "Ямал" пополнила авиапарк

Авиакомпания "Ямал" пополнила авиапарк. Фото minpromtorg.gov.ru Авиакомпания "Ямал" пополнила авиапарк. Фото minpromtorg.gov.ru

15-й SSJ "Сухой Суперджет" получила авиакомпания "Ямал". Борт с регистрационным номером RA-89088 совершил перелет из аэропорта Жуковский в Тюмень на базу ямальской авиакомпании в аэропорту Рощино. Самолет планируется эксплуатировать на всех направлениях авиакомпании.

АТК "Ямал" является вторым по величине парка после "Аэрофлота" эксплуатантом SSJ в России. По соглашению ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" должна передать в арктический регион 25 таких самолётов.

"Сухой Суперджет 100" – российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого". Максимальная вместимость – 103 места.

Дальнейшее увеличение парка самолетов будет происходить по мере подготовки к эксплуатации данных воздушных судов авиационно-техническими и наземными службами авиакомпании. К лету 2019 года авиакомпания планирует эксплуатировать уже 25 воздушных судов "Сухой Суперджет", сообщается на сайте правительства Ямала.