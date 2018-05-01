16 мая - события

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов 40 минут в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии (ул. Республики, 147, 4 этаж) начнется пресс-подход участников регионального совещания по вопросам элиминации заболеваемости корью и краснухой.

В Тюмени в 10 часов в СОШ №40 (Профсоюзная, 46) начнутся соревнования по футболу среди дошкольников в рамках спартакиады "Малыш".

В Тюмени в 11 часов в тюменском ОССК ДОСААФ России начнутся соревнования по пулевой стрельбе в рамках XVII спартакиады журналистов Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется открытие выставки-форума "Дача. Сад. Огород".

В Тюмени в 12 часов на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" (ул. Ленина, 2) начнется торжественный выпуск лучших обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в Тюменском отделении федерации компьютерного спорта (ул. Водопроводная, 6) начнется пресс-конференция с участием президента ФКС России Дмитрия Смита и председателя Тюменского отделения ФКС России Романа Чуйко "Возможность проведения в Тюмени Гранд-финала Кубка России по компьютерному спорту".

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция организаторов фестиваля "Православие и СМИ".

В Тюмени в 15 часов в Большом зале заседаний по адресу ул. Советская, 61 состоится торжественное вручении удостоверений спортивным стипендиатам Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в школе № 92 (ул. Н. Зелинского, 22) начнется городской этап научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в лесопарке "Затюменский" начнется торжественное открытие областных соревнований по легкоатлетическому кроссу, посвященные памяти Юрия Георгиевича Эрвье и 70-летию тюменской геологии.

В Тюмени продолжится отборочный этап для участия в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia.

Этот день в истории:

1768 - императрица Екатерина II издала указ о постройке памятника Петру I - будущего "Медного всадника".

1896 - в Петербурге прошел первый киносеанс.

1908 - принят закон об обязательном начальном обучении с поэтапным введением в действие в течение 10 лет.

1924 - вышел первый номер журнала "Мурзилка".

1929 - впервые прошло вручение премий Американской академии киноискусств. Первым победителем стал фильм Уэллмана "Крылья".

1960 - в СССР из Ленинградского электротехнического института связи им. Михаила Бонч-Бруевича проведена первая опытная цветная телепередача.

1967 - в Ленинграде на заводе имени Козицкого изготовлена первая партия цветных телевизоров "Радуга".