Аэропорт "Рощино" отметил 50-летие

Аэропорт "Рощино" отметил 50-летие. Фото Аркадия Лукьяненко Аэропорт "Рощино" отметил 50-летие. Фото Аркадия Лукьяненко

Роль работников аэропорта "Рощино" в освоении Тюменского Севера и развитии топливно-энергетического комплекса отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжестве в честь 50-летия тюменской аэрогавани. Награждение сотрудников и ветеранов аэропорта состоялось в ДК "Нефтяник".

Начальник службы организации перевозок Ольга Зайцева - один из опытнейших работников "Рощино". Вспоминает, как за 30 лет ее службы скромный провинциальный аэропорт превратился в современное здание с новым уровнем сервиса.

"Стандарты абсолютно поменялись. Если раньше и речи не было о трансфере, об оформлении сразу до конечного пункта, то теперь все изменилось. Вместе с этим повысились и требования пассажиров. Наверное, так и должно быть. Люди отмечают, что пребывание в аэропорту стало более комфортным, но иногда и претензии мы слышим. Это повод к дальнейшему развитию", - сказала она.

15 авиакомпаний являются резидентами "Рощино", они выполняют полеты в 54 направлениях. Здесь могут принимать практически все популярные транспортные и пассажирские суда. В 2017 году пассажиропоток достиг 1,8 млн человек.

Высокую оценку качеству обслуживания клиентов, безопасности и операционным показателям тюменского аэропорта дали эксперты отрасли. "Рощино" взял премию "Воздушные ворота России- 2017", став лучшим международным аэропортом с пассажиропотоком до 2 млн человек в год.

"Мы крупный хороший региональный аэропорт с высокопрофессиональным коллективом. По всем показателям входим во вторую десятку аэропортов России - и по пассажирообороту, и по самолетовылетам. Такие показатели, как закрытие аэропорта, задержки рейсов почти исключены. Рейсы задерживаются только из-за тумана, но с ним мы пока бороться не можем", - отметил сменный заместитель начальника аэропорта Владимир Несмачный.

Личным рекордом пребывания в тюменском аэропорту поделился с юбилярами глава региона. Неделю в "Рощино" Владимир Якушев провел из-за того, что когда-то у пассажиров, вылетающих в северном направлении, не было возможности предварительной покупки билетов, они ожидали рейсов в "живой очереди". С тех пор, отметил губернатор, произошли глобальные изменения.

"Сегодня аэропорт выходит на новые передовые позиции. Своей слаженной грамотной работой ваш коллектив вносит весомый вклад в улучшение инвестиционной и туристической привлекательности области. После масштабной реконструкции тюменский аэропорт стал удобным и комфортным, растет пассажиропоток, увеличивается число рейсов, расширяется география полетов, улучшается сервис и качество обслуживания. Это вселяет уверенность в замечательных перспективах предприятия", - сказал Владимир Якушев.

За развитие аэровокзального комплекса поблагодарил губернатора и правительство региона генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин. Он отметил заслуги ветеранов и действующих сотрудников, работа которых позволила достичь высоких показателей и позитивных откликов пассажиров. К юбилею коллектив "Рощино" награжден почетной грамотой главы региона. Благодарность объявлена работникам, которые внесли личный вклад в развитие авиационного транспорта.

Татьяна Ковалева