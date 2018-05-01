Школьники представят проекты на конкурсе "Под парусом мечты"

Завершающий этап областного конкурса молодежных инициатив "Под парусом мечты" пройдет в Центре искусств и культуры Дворца творчества и спорта "Пионер" 16 мая. Финалисты из Тюмени, Тобольска, а также Омутинского, Голышмановского, Ялуторовского и Абатского районов представят свои проекты на очной защите.

Конкурс проводится в несколько этапов, его основная цель – развитие интеллектуального, творческого и социального потенциала подростков и молодежи, а также выявление и поддержка инициативных и талантливых ребят.

Каждому из участников предоставляется возможность попробовать себя в номинациях "Самоуправление", "Творчество", "Медиа", "Добровольчество", "Здоровый образ жизни и спорт" и других.

В финальный день оценивать доклады-презентации участников будет экспертный совет, который проведет экспертизу и выставит оценки по 10-балльной шкале. Победители получат организационную, информационную и (или) финансовую поддержку для дальнейшей реализации своего проекта.

В октябре 2018 года стартует вторая сессия конкурса молодежных инициатив "Под парусом мечты". Принять участие смогут также ученики общеобразовательных учреждений в рамках деятельности "Российского движения школьников" в Тюменской области, движения "ЮнАрмия" в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".