Дмитрий Глушко: экзамен по стандартам WorldSkills выводит систему образования на новый уровень

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Об основных векторах развития движения WorldSkills Russia рассказал участникам деловой программы отборочных соревнований на финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Тюмени заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза "Ворлдскиллс Россия" Дмитрий Глушко.

Он отметил, что чемпионаты не являются целью и главным предметом работы союза. На их площадке собираются вместе представители органов власти, бизнеса и системы образования, а через экспертное сообщество проверяются требования компетенций.

Движение WorldSkills имеет большое значение для профориентации не только школьников, но и игроков на рынке. Очень важно, чтобы руководители предприятий и сотрудники, отвечающие за подбор персонала, понимали современные тенденции конкретной отрасли и то, что происходит в системе профессионального образования в целом, уверен Дмитрий Глушко.

"В любой компетенции задания, критерии и требования к инфраструктуре определяются не административными работниками, а экспертами, и это экспертное сообщество саморегулируется. К примеру, если мы возьмем сварочные технологии - именно те 80 сварщиков, которые представляют экспертное сообщество своих государств, приезжая на чемпионат мира, определяют последние тенденции, требования к оборудованию и уточняют критерии оценки", - пояснил он.

Дмитрий Глушко отметил, что в региональных чемпионатах рабочих профессий в последнее время все больше участвуют студенты вузов, и количество самих направлений заметно прирастает. В этом году перед каждым субъектом страны стояла задача провести внутренние чемпионаты по 15 компетенциям, однако в Тюменской области ребята соревновались по 33 компетенциям.

Эксперт уверен, что качество подготовки системы образования в том или ином регионе нельзя измерять только качеством самих чемпионатов.

"Еще даже в первые годы развития движения WorldSkills четко проявилась тенденция: директор колледжа, который хочет быть модным у себя в субъекте, "дрессирует" одного и того же человека, который не характеризует и не подтверждает качество подготовки в самом колледже. Поэтому у нас появился демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, и именно он позволяет оценить качество подготовки как систему", - рассказал Дмитрий Глушко.

Этот экзамен в пилотном режиме проводили в 2017 году, в том числе на территории Тюменской области. Всего по России в нем было задействовано 13 тыс. 900 человек. В 2018 году испытание выйдет на уровень страны: 30 тыс. молодых профессионалов в 64 регионах опробуют свои силы в заданиях, равных по сложности заданиям национального чемпионата WorldSkills Russia.

Он сообщил, что чемпионат мира проводится по 52 компетенциям, но их количество в разных странах варьируется в зависимости от потребностей конкретного государства. В России на прошлом национальном чемпионате их было 119. "С учетом разного уровня развитости направлений у нас уже есть около 150 компетенций, по которым мы можем проводить чемпионаты и экзамены. Важно, что компетенции появляются там, где есть запрос от рынка. Если запрос идет только от колледжа - это "мертвая" компетенция, которая не будет развиваться", - заверил участников деловой программы эксперт.

Одним из важных направлений движения Дмитрий Глушко считает развитие WorldSkills Junior, где принимают участие ребята до 16 лет. Задания в этой категории также привязаны к реальным производственным ситуациям и оборудованию. Цель на ближайшее время - сделать так, чтобы по всем конкурсным компетенциям WorldSkills появились и компетенции для юниоров. Это поможет детям определиться с профилем обучения и будущей профессией.

Напомним, отборочный этап VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" стартовал в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса 14 мая. В Тюмени выберут лучших в четырех компетенциях: "Медицинская оптика", "Эстетическая косметология", "Медицинский и социальный уход" и "Администрирование отеля". В последних трех компетенциях выступят и юниоры. Тюменскую область представляют три чемпионки регионального этапа - в эстетической косметологии Анастасия Емельянова, в медицинском и социальном уходе - Мария Фролова, в администрировании отеля - Олеся Полякова.

Дарья Казакова