  • 16 мая 201816.05.2018среда
  • USD61,9164
    EUR73,8601
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северо-западный

Юные тюменцы совершат библиофорсаж

Общество, 09:10 16 мая 2018

Фото blogs.rockyview.ab.ca

В сказочную страну отправятся участники библиофорсажа в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) 16 мая в 10 часов.

По информации департамента культуры администрации Тюмени, приглашает их в это увлекательное и познавательное путешествие Светофор Светофорыч. Он напомнит ребятам о самых главных правилах поведения детей на улицах, познакомит и со знаками-помощниками, поиграет с ними в игры на внимательность.

На встрече в библиотеке № 1 (ул. Александра Матросова, 27/1) в 13 часов ребятам расскажут о семейных традициях, они вспомнят сказки и инсценируют сказку "Теремок". 

Библиографический калейдоскоп "От античных библиотек до виртуальных" начнется в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 13 часов. Маленькие участники познакомятся с историей библиотек. В завершение встречи ребята примут участие в литературной викторине с памятными призами. 

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 13 часов 15 минут на вечере, посвященном Международному дню семьи, библиотекарь расскажет школьникам о семье как о величайшей ценности, заострит внимание на том, что мир в семье – главное условие благополучия, счастья и здоровья всех ее членов.

На майском занятии Школы умных дачников в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) в 17 часов участники получат рекомендации о том, как правильно выращивать плодово-ягодные культуры любого типа. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:49 16.05.201870-летие тюменской геологии: вертолеты,  резиновые сапоги,  вездеходы… и открытия 
10:38 16.05.2018На конгрессе в Тюмени кардиологи из разных стран обсудят сердечные проблемы
10:27 16.05.2018В Тюменском индустриальном университете началась приемная кампания
10:16 16.05.2018В Тюмени откроют магазин сувениров и местных деликатесов