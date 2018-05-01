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На конгрессе в Тюмени кардиологи из разных стран обсудят сердечные проблемы

Общество, 10:38 16 мая 2018

фото Кардиоцентр Тюмени ВКонтакте

IX международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук" пройдет в Тюменском кардиологическом научном центре 23-25 мая. 

По информации кардиоцентра, в программе конгресса — лекции и доклады ведущих специалистов в области кардиологии, онкологии, аритмологии, сосудистой хирургии, эхокардиографии, психиатрии. 

Тюмень посетят известные зарубежные ученые из Израиля, Италии, Польши, Литвы. 

Научные исследования и медицинские разработки также представят ведущие российские ученые из Москвы и Санкт-Петербурга. 

В работе конгресса примут участие около 500 специалистов из Тюмени, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края и других регионов России.

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# кардиологи , конгресс , Тюмень

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