На конгрессе в Тюмени кардиологи из разных стран обсудят сердечные проблемы

фото Кардиоцентр Тюмени ВКонтакте фото Кардиоцентр Тюмени ВКонтакте

IX международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук" пройдет в Тюменском кардиологическом научном центре 23-25 мая.

По информации кардиоцентра, в программе конгресса — лекции и доклады ведущих специалистов в области кардиологии, онкологии, аритмологии, сосудистой хирургии, эхокардиографии, психиатрии.

Тюмень посетят известные зарубежные ученые из Израиля, Италии, Польши, Литвы.

Научные исследования и медицинские разработки также представят ведущие российские ученые из Москвы и Санкт-Петербурга.

В работе конгресса примут участие около 500 специалистов из Тюмени, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края и других регионов России.