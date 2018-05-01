Степан Киричук поздравил коллектив аэропорта "Рощино" с юбилеем

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский аэропорт "Рощино" интенсивно развивается, реализует социально значимые инфраструктурные и технологические проекты, повышает качество обслуживания, стабильно наращивает пассажиропоток. Об этом заявил член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук, поздравляя коллектив аэропорта с 50-летним юбилеем предприятия.

"Эти результаты достигаются командой компетентных специалистов и руководителей, которые трудятся в аэропорту "Рощино", способствуя развитию гражданской авиации и социально-экономическому развитию нашей страны в целом", - отметил сенатор.

Степан Киричук пожелал работникам аэропорта "Рощино" здоровья, счастья и новых достижений в работе на благо России.

Евгений Бабенко