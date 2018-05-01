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Тюмень готовится к завершению отопительного сезона

Общество, 22:46 15 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон в Тюмени завершится после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет превышать 8 градусов. Об этом сообщил журналистам заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

"Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем постоянную связь с Тюменским гидрометеоцентром. По прогнозам, до конца мая погода позволит нам завершить отопительный сезон и начать ремонтному-профилактические работы на тепловых сетях. Планы очень серьезные", - сказал заместитель главы городской администрации.

По словам Павла Перевалова, в 2018 году в областном центре планируется замена почти 20 км сетей теплоснабжения, ремонт практически 50% тепловых пунктов, модернизация 28 котельных.

"Наша первоочередная цель - снижение аварийности на сетях и сооружениях теплоснабжения. Мы уже видим серьезные результаты реализации программ по ремонту и реконструкции теплосетей - на сегодняшний день аварийность снизилась почти на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - подчеркнул заместитель главы администрации Тюмени.

Евгений Бабенко

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# модернизация , отопительный сезон , Павел Перевалов , ремонт , ремонт котельных , теплосети

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