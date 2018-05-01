На Ямале увеличилась популяция кречетов

фото правительство ЯНАО фото правительство ЯНАО

Краснокнижные кречеты облюбовали для гнездования мосты железной дороги Обская – Бованенково. Гнезд становится больше, сообщает правительство ЯНАО.

В ходе экспедиции, в состав которой входили заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара УрО РАН и научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Александр Соколов и инженер Иван Фуфачев, было обследовано 45 мостов в северной части трассы.

Исследователи обнаружили шесть гнезд кречета.

фото правительство ЯНАО фото правительство ЯНАО

В сравнении с результатами прошлых лет популяция кречетов, которые гнездятся на мостах, не просто сохраняется, но и увеличивается.

Очевидно, что кречеты находят здесь благоприятные условия для гнездования и имеют устойчивую кормовую базу, прежде всего, высокую численность белой куропатки.

Научный сотрудник Александр Соколов отметил, что на основании трех лет наблюдений можно утверждать, что грамотная деятельность сотрудников "Газпромтранс" по обслуживанию мостовых переходов не является значимым беспокойством для кречетов.

На пяти гнездах исследователям удалось установить автоматические фотокамеры с целью выяснить особенности гнездовой биологии этой уникальной популяции кречетов.

Особое внимание ямальские ученые уделяли гнездам воронов. Этот интерес вызван тем, что кречеты, как и другие соколы, собственных гнезд не строят, но занимают постройки других видов птиц.

Исследователи добавили, что гнездование кречетов, самых крупных из соколов в мире, которые во всем циркумполярном ареале занесены во все возможные Красные книги, впервые зарегистрировано на объектах действующей инфраструктуры именно на мостовых переходах трассы Обская – Бованенково в 2014 году.