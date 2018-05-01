Надежда Мазуркевич раскрыла секреты успешного развития движения WorldSkills в Тюмени

Фото организаторов отборочных соревнований WorldSkills в Тюмени Фото организаторов отборочных соревнований WorldSkills в Тюмени

Об особенностях развития движения WorldSkills Russia в Тюменской области рассказала директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

Она напомнила, что движение молодых профессионалов на территории области в этом году отметит свое пятилетие. Начало этому положили студенты ТюмГУ, которые участвовали в первом открытом чемпионате Москвы по рабочим профессиям в компетенции "Сетевое и системное администрирование", после этого в национальном чемпионате WorldSkills и чемпионате WorldSkills International в Германии.

"Мы продолжаем эту традицию, в ТюмГУ есть специализированная кафедра, создана необходимая техническая база, и сотрудник вуза Леонид Шмаков в 2017 году выиграл золотую медаль на мировых состязаниях именно по этой компетенции", - пояснила Надежда Мазуркевич.

В 2014 году в Тюмени прошел первый открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia, где ребята состязались в шести номинациях. С каждым годом число компетенций, как и число участников и экспертов прирастает.

Директор департамента подчеркнула, что в Тюменской области координаторами движения молодых профессионалов выступают сразу две сферы: сфера труда и занятости и сфера образования. В остальных регионах России этим в основном занимается только образование.

"Мы основывались на целях, которые определило руководство WorldSkills Russia, и они являются общими для этих обеих сфер. Это развитие компетенций, популяризация рабочих профессий, расширение практики применения конкурсов профмастерства, усиление взаимоподдержки между рынком труда и рынком образовательных услуг", - отметила Надежда Мазуркевич.

Она подчеркнула, что система WorldSkills - это мощный профориентационный механизм, так как все чемпионаты проводятся в открытом режиме и на их площадки в качестве зрителя может прийти любой человек. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, средняя посещаемость подобных состязаний в регионе - 10 тыс. человек, из них 7 тыс. школьников. На всех тюменских чемпионатах рабочих профессий организуются онлайн-трансляции, и благодаря этому, к примеру, соревнование 2017 года увидели люди из 17 стран.

Все более актуальным становится для региона опережающее обучение студентов под потребности предприятий, в том числе реализующих инвестпроекты. На особом контроле у профильного департамента - трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций. Надежда Мазуркевич заверила, что молодежь, вовлеченная в движение WorldSkills, не испытывает сложностей с трудоустройством.

"Многие эксперты, которые оценивают выполнение конкурсных заданий на чемпионатах и отборочных соревнованиях, это непосредственные работодатели. То есть эксперт уже видит, как молодой человек справляется с заданием, и уже может присмотреть себе сотрудника", - рассказала она.

В планах на будущее у Тюменской области - дальнейшее внедрение демонстрационного экзамена в колледжах и техникумах, особый контроль сертификации региональных экспертов, а также увеличение доли трудоустроенных участников движения WorldSkills.

Напомним, по словам заместителя генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза "Ворлдскиллс Россия" Дмитрия Глушко, Тюменская область является одним из лидеров развития движения молодых профессионалов в стране. Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, на базе которого был создан межрегиональный центр компетенций, входит в десятку лучших колледжей по вовлеченности в движение WorldSkills Russia.

Дарья Казакова