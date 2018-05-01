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В Тюмени стартовал проект "В ожидании чуда"

Общество, 13:54 16 мая 2018

Фото konstantin-film.com

Ежегодный проект для будущих мам "В ожидании чуда" вновь стартовал в Тюмени. Принять участие в нем могут все желающие абсолютно бесплатно, сообщают организаторы.

"Проект носит обучающий и комплексный характер, участницы получают знания из различных отраслей, среди которых здоровье беременной женщины и малыша, психологическое здоровье будущей мамы и всей семьи, методики раннего развития", - отмечается на странице проекта в социальной сети во "ВКонтакте".

Кроме того, большое внимание уделят красоте и здоровому образу жизни мамы и малыша. Участницы проекта прошлых лет высоко оценили знания и опыт, полученные на мероприятии, а партнеры проекта разыграли среди участниц бесплатные роды, сертификаты и другие призы на гала-концерте за звание "Мама года".

По многочисленным просьбам проект теперь стал ежемесячным, что позволит беременным женщинам посещать все интересные занятия. Стать участницей проекта можно, записавшись по телефону 8-904-491-11-89 с 9 до 17 часов.

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# дети , проект , семья

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