Президентский полк пополнили пятнадцать тюменцев

фото ИА Тюменская линия фото ИА Тюменская линия

На службу в Президентский полк проводили 15 лучших призывников Тюменской области 16 мая. Торжественная церемония прошла у Вечного огня на Исторической площади.

Новобранцев и их родителей приветствовали представители руководства областного военкомата, Тюменской областной думы и комитета солдатских матерей.

Во время торжественной церемонии памятные подарки от фракции "Единая Россия" призывникам вручил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Уже многие годы здесь, у Вечного огня мы провожаем лучших тюменских ребят на прохождение службы в Президентском полку. Это место особенное для каждого жителя нашей области, и поэтому такое важное в вашей жизни событие вы запомните навсегда, - обратился к ребятам Андрей Артюхов. - Вам оказана большая честь - служить в этой особой части. Вы будете охранять первых лиц нашего государства, президента и Кремль, нести караул у Могилы Неизвестного Солдата". Он пожелал успешной службы, с честью нести звание воинов-сибиряков и не забывать малую родину.

фото ИА Тюменская линия фото ИА Тюменская линия

Председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров от имени чемпиона мира Анатолия Карпова подарил призывникам шахматы, чтобы они с пользой проводили свободное время.

фото ИА Тюменская линия фото ИА Тюменская линия

Отметим, что кандидаты на службу в президентский полк проходят строжайший отбор - имеют решающее значение не только образование и физическая подготовка призывников. Желающий служить в этой особой части не должен иметь на теле шрамов и татуировок.

фото ИА Тюменская линия фото ИА Тюменская линия

От имени новобранцев призывник Сергей Косых заверил участников церемонии, что ребята сохранят славные ратные традиции сибиряков и будут служить с честью.

В весеннюю призывную кампанию, которая началась 1 апреля, 150 призывников из Центрального военного округа пополнят Президентский полк.

Подразделения президентского полка выполняют задачи по охране и обороне территории Московского кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Николай Ступников