В Тюмени определили лучших специалистов в сфере IT и туризма

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Около 100 участников из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей в возрасте от 18 до 21 года стали участниками II Открытого вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills в Тюмени.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, он проходил на площадках Тюменского госуниверситета по девяти профессиональным компетенциям: веб-дизайн, сетевое и системное администрирование, программные решения для бизнеса, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, IТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8, мехатроника, туризм.

Впервые прошли состязания в компетенциях машинное обучение и большие данные и инженерный дизайн CAD.

"У нас все задания приравнены к чемпионату мира. Объектом задания являются разные конструкции, но в общем по сложности они все примерно одинаковые по всей стране, мы всех оцениваем по единой шкале", - говорит главный эксперт чемпионата в компетенции "Инженерный дизайн CAD" Евгений Петров.

Студенты ТюмГУ заняли призовые места во всех компетенциях.

Команде Института математики и компьютерных наук не оказалось равных в направлениях "Мехатроника", "Сетевое и системное администрирование", "Машинное обучение и большие данные".

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Студентки Института наук о Земле стали абсолютными победителями в компетенции "Туризм".

Успехи студентов ТюмГУ - результат планомерной работы вуза в этих направлениях. В вузе сложилась одна из лучших IT-школ в России, создана современная лаборатория сетевого и системного администрирования.

Университет сотрудничает с ведущими академическими компаниями, работают совместные базовые кафедры.

Напомним, Открытый вузовский чемпионат является отборочным этапом II Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", который пройдет в Москве в ноябре 2018 года.

Результаты II Открытого вузовского чемпионата WorldSkills здесь.