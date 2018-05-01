  • 16 мая 201816.05.2018среда
  • USD61,9164
    EUR73,8601
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Молодые географы могут претендовать на именную стипендию РГО

Общество, 20:47 16 мая 2018

фото РГО

Русское географическое общество продолжает конкурс на право получения молодежных именных стипендий в 2018 году. Размер стипендии – 100 тыс. рублей, сообщает РГО

Прием конкурсных заявок продлится до 31 мая включительно.

Номинации конкурса: "За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук" и "За успехи в общественной деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического общества". 

В обеих номинациях учитываются достижения с 1 января 2016 года по настоящее время.

Не подтвержденные документально успехи не засчитываются при оценке заявки.

Подробную информацию о конкурсе смотрите в презентации проекта.

Подать заявку здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# достижения , конкурс , РГО , стипендия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 16.05.2018Молодые географы могут претендовать на именную стипендию РГО
20:10 16.05.2018Спасатели Ямала эвакуировали детей с озера Янтарное
18:05 16.05.2018Водолазы исследовали тюменский катер, затонувший в 1943 году
17:54 16.05.201817 мая - события дня