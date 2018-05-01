Молодые географы могут претендовать на именную стипендию РГО
фото РГО
Русское географическое общество продолжает конкурс на право получения молодежных именных стипендий в 2018 году. Размер стипендии – 100 тыс. рублей, сообщает РГО.
Прием конкурсных заявок продлится до 31 мая включительно.
Номинации конкурса: "За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук" и "За успехи в общественной деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического общества".
В обеих номинациях учитываются достижения с 1 января 2016 года по настоящее время.
Не подтвержденные документально успехи не засчитываются при оценке заявки.
Подробную информацию о конкурсе смотрите в презентации проекта.
Подать заявку здесь.