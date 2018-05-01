  • 16 мая 201816.05.2018среда
  • USD61,9164
    EUR73,8601
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Спасатели Ямала эвакуировали детей с озера Янтарное

Общество, 20:10 16 мая 2018

фото ИА "Север-пресс"

Двух девочек эвакуировали сотрудники "Ямалспаса" в Надыме. Дети провалились в снег на акватории озера Янтарное, сообщает ИА "Север-пресс". 

Девочек вывели на берег и передали сотрудникам полиции. Медицинская помощь им не потребовалась.

С 7 по 13 мая филиалами Ямалспаса на территории округа было проведено 24 выхода на аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

На Ямал медленно приходит весна, ледовые покровы становятся тонкими и хрупкими, выступает вода.

Спасатели напоминают родителям о необходимости регулярно проводить с детьми профилактические беседы об опасности выхода на лед.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , Надым , озеро , эвакуация , Янтарное

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 16.05.2018Молодые географы могут претендовать на именную стипендию РГО
20:10 16.05.2018Спасатели Ямала эвакуировали детей с озера Янтарное
18:05 16.05.2018Водолазы исследовали тюменский катер, затонувший в 1943 году
17:54 16.05.201817 мая - события дня