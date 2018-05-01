Спасатели Ямала эвакуировали детей с озера Янтарное

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Двух девочек эвакуировали сотрудники "Ямалспаса" в Надыме. Дети провалились в снег на акватории озера Янтарное, сообщает ИА "Север-пресс".

Девочек вывели на берег и передали сотрудникам полиции. Медицинская помощь им не потребовалась.

С 7 по 13 мая филиалами Ямалспаса на территории округа было проведено 24 выхода на аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

На Ямал медленно приходит весна, ледовые покровы становятся тонкими и хрупкими, выступает вода.

Спасатели напоминают родителям о необходимости регулярно проводить с детьми профилактические беседы об опасности выхода на лед.